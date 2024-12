Le match de tennis en double opposant Paula Badosa (Espagne) et Ons Jabeur (Tunisie) aux Chinoise Hanwen Guo et à la Russe Anastasia Panova a été relativement intense. Après un premier set serré remporté par Badosa et Jabeur (6-5), le duo Guo-Panova a riposté en prenant le deuxième set 7-4. Le match s’est alors décidé dans un super tie-break très disputé, où Badosa et Jabeur ont finalement pris l’avantage, l’emportant sur un score de 10-8, grâce à une cohésion parfaite et une finition sans faille.

Cette rencontre met en lumière la grande qualité du tennis en double féminin, avec des échanges intenses et des stratégies bien orchestrées.

Les deux équipes ont montré une grande détermination, offrant un spectacle captivant aux spectateurs. Avec cette victoire, Badosa et Jabeur poursuivent leur route dans le tournoi, avec l’espoir de réaliser un parcours mémorable.

Il faut rappeler que Paula Badosa est 12è au classement WTA et Ons Jabeur 42è, suite à une longue absence des courts pour problèmes de blessures.