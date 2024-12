Remada dÃ©voile ses richesses lors de la 3Ã¨me Ã©dition des journÃ©es du tourisme saharien

Les activités de la troisième édition des journées promotionnelles du tourisme saharien à Remada, dans le gouvernorat de Tataouine, ont été clôturées, hier dimanche (les 21 et 22 décembre).

Un événement tenu dans l’objectif de faire lumière sur le potentiel riche et varié de cette délégation nichée au cœur des montagnes de sable et de pierre, au moyen d’un programme diversifié ayant inclus, des courses sportives, des activités intellectuelles et des compétitions destinées aux jeunes, outre des jeux intellectuels traditionnels et autres activités de plein air.

A cet effet, une forte mobilisation de toutes les composantes de la région a été observée, notamment de la part des associations, clubs et bénévoles, ayant tous contribué à la mise en œuvre de diverses rubriques, à l’instar des expositions de produits artisanaux, de textile, de maroquineries et de poterie.

Se sont également déroulés dans le cadre de cet évènement, des spectacles folkloriques mettant en scène des morceaux de la vie bédouine, des jeux équestres présentés dans un cadre désertique sous des tentes installées près d’un point d’eau, serti dans des dunes de sable s’étendant à perte de vue.

Dans ce même contexte, la délégation de Remada sera bientôt renforcée par un centre écologique dont les travaux sont presque achevés, et qui devrait constituer un point d’attraction pour les visiteurs locaux et étrangers et marquer le début d’un parcours touristique inédit.