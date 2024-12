Une rencontre littéraire avec la poétesse franco-tunisienne Arwa Ben Dhia autour de son dernier recueil “Les quatre et une saisons” aura lieu le mercredi 25 décembre 2024 (15H30) à la médiathèque de l’Alliance française de Bizerte.

Polyglotte, traductrice et passionnée de philosophie et de langues étrangères, la poétesse est l’autrice de plusieurs recueils dont “L’amour aux temps du web” et “Voyage de senteurs”. En 2024, elle a obtenu le Prix International de Poésie de la Revue poéféminologique, internationale et plurilingue Orientales pour son recueil “Silence Orange” publié en 2023, qui a été transcrit en braille et primé lors de la Journée internationale de la femme en 2024.

Publié en octobre 2024, aux Editions du Cygne (France) et aux Editions Arabesques en Tunisie, “Les quatre et une saisons” métamorphose à travers ses cent pages les saisons en miroirs de la vie humaine. A travers ses poèmes, l’autrice explore les cycles de l’existence : éveil, vitalité, mélancolie et renouveau. Chaque vers reflète une réflexion profonde et intime sur les transitions de la vie. Son travail est caractérisé par une exploration profonde des sentiments humains et une fusion des cultures française et tunisienne.

Chaque section du recueil est dédiée à une saison, symbolisant différentes phases de l’existence.

Son recueil de poèmes, empreints de sensibilité et de profondeur, invite le lecteur à une odyssée intime au cœur de la vie, explorant chaque saison dans sa splendeur unique. Les vers dévoilent les merveilles et mystères des saisons, transposés à la vie humaine, offrant une réflexion poétique sur le cycle de la vie et les émotions qui l’accompagnent.