La banque nationale des gènes (BNG) et l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA Tunisie) ont signé, mercredi, à Tunis, une convention cadre pour développer les ressources génétiques locales dans le cadre de la recherche scientifique.

Cette convention signée en marge du colloque national de la BNG sur le rôle de la banque dans la réalisation de la sécurité alimentaires «ressources génétiques fourragères et pastorales face aux changements climatiques», prévoit d’encourager les chercheurs à valoriser davantage les ressources génétiques locales. Elle sera, également, un cadre adéquat pour une meilleure coordination et la signature de nouvelles conventions entre la BNG et toutes les institutions de recherche relevant de l’IRESA.

Pour la BNG, la réalisation d’un équilibre entre une production durable, la biosécurité et la protection de la biodiversité est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire.

La croissance de la demande sur les ressources fourragères est un défi majeur qui menace la pérennité du secteur de l’élevage, qui fait face déjà à plusieurs défis, dont le surpâturage, la dégradation des terres et la baisse du couvert végétal et forestier en raison des changements climatiques. Pour cette raison, la coopération entre la BNG, en tant qu’édifice conservateur du patrimoine génétique national et les institutions de recherche scientifique agricole pourrait aider à identifier des pistes pour développer des espèces plus adaptées au changement climatique, en coordination avec les agriculteurs et les structures concernées.

Le colloque de la BNG a été ouvert par les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement, respectivement Ezzeddine Ben Cheikh et Habib Abid. Des représentants des structures agricoles et de l’environnement et de plusieurs institutions de recherche agronome sont présents à cette manifestation.