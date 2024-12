La Banque mondiale accordera des fonds supplémentaires d’un montant de 150 millions de dollars au ministère de la santé pour soutenir plusieurs programmes sanitaires vitaux en Tunisie, apprend-on dans un communiqué publié jeudi soir sur la page officielle du ministère de la santé.

D’après la même source, lors d’une réunion tenue entre le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, et la directrice régionale du développement humain pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Fadia Saada, il a été convenu de consacrer ces fonds au développement des services de soins curatifs et préventifs au niveau des structures de première ligne, à la promotion de la digitalisation du secteur et au renforcement des programmes de télémédecine, ainsi qu’à la mobilisation des ressources nécessaires pour transformer la Tunisie en un hub régional de fabrication de vaccins.

Ces fonds serviront également à l’amélioration de la capacité du système de santé à répondre aux urgences sanitaires, ajoute le communiqué.