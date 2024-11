La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a présidé, vendredi, au siège de son département, une séance de travail consacrée au suivi des préparatifs de la 14ème édition du Festival international de la Révolution du 17 décembre 2010 de la liberté et de la dignité, à Sidi Bouzid.

A cette occasion, la ministre a souligné la nécessité de conjuguer tous les efforts en vue de faire réussir ce festival qui a acquis une symbolique importante, notamment depuis l’adoption de la date du 17 décembre, de chaque année, comme jour de la célébration de la fête nationale de la Révolution, peut-on lire dans un communiqué du ministère publié dans l’après-midi.

Les préparatifs en prévision de la tenue du festival, notamment les aspects organisationnel et promotionnel, étaient au coeur de la réunion qui s’est déroulée en présence du comité organisateur du festival et de certains responsables au ministère. La réunion a permis de relever l’importance de promouvoir le festival au double plan national et international et faire connaître davantage le patrimonial et culturel distingué du gouvernorat de Sidi Bouzid, indique la même source.