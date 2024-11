Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré au suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité du patrimoine mondial concernant le bien culturel « Djerba : témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire », inscrit le 18 septembre 2023 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Premier ministre a souligné l’importance de concrétiser la vision du président de la République en matière de préservation du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, en tant que richesse nationale souveraine devant être protégée pour les générations actuelles et futures, et ce, par le renforcement d’un cadre juridique garantissant une protection durable.

Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser tous les efforts et de mettre à contribution toutes les compétences et les moyens disponibles afin d’honorer les engagements et les échéances liés aux recommandations du Comité du patrimoine mondial concernant le bien culturel « Djerba : témoin d’un mode d’occupation territorial insulaire ».

Le chef du gouvernement a appelé toutes les parties prenantes à assumer pleinement les responsabilités qui leur incombent, conformément à un calendrier précis. Il a également insisté sur l’importance d’accorder une attention accrue à ce patrimoine national, classé au patrimoine mondial, qui constitue une composante essentielle de la spécificité culturelle locale, une source de richesse pour l’identité nationale et un bien de l’humanité tout entière.

A cette occasion, la ministre des Affaires culturelles a présenté un exposé sur les composantes du bien, l’état d’avancement des travaux, les principales réalisations, les prochaines échéances ainsi que sur les recommandations formulées à ce sujet.

Au terme de ses travaux, le conseil a arrêté les décisions suivantes :

– Fixer un calendrier précis et détaillé pour les prochaines interventions, en respectant les délais fixés par la partie tunisienne dans le cadre de ses engagements avec l’UNESCO.

– Garantir une protection juridique à toutes les composantes du bien culturel, renforcer son système de gouvernance et assurer des sources de financement durables pour sa préservation à long terme.

– Soumettre au Centre du patrimoine mondial les rapports et documents techniques démontrant l’avancement des travaux.

– Appeler tous les ministères concernés à assurer le suivi des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du Comité du patrimoine mondial et accélérer leur réalisation selon un calendrier établi.

-Mettre en placer une formule adéquate pour superviser le leadership et la gouvernance de la réalisation du projet du bien culturel « Djerba : témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire », au niveau du ministère des Affaires culturelles tout en tenant compte des tâches et responsabilités de tous les intervenants.