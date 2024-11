Plus de cent détenus prennent part à la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024) dans le cadre de la programmation de 11 pièces de théâtre dans la section “Théâtre de la Liberté”.

Ces œuvres sont produites par les clubs de théâtre de 11 institutions pénitentiaires : les prisons civiles de Gafsa, Mahdia, Essers, Mornaguia, Sfax et Kébili, les centres de rééducation des mineurs délinquants à Oudhna, El Meghira, Mourouj et Sidi Hani, ainsi que la prison pour femmes de Manouba.

Cette tradition, instaurée en 2017 dans le cadre de la section “Théâtre de la Liberté” en partenariat avec le Comité Général des Prisons et de la Rééducation (CGPR), offre une opportunité unique aux détenus de se produire sur scène et souligne le rôle du quatrième art comme outil de réhabilitation et de réinsertion psychologique et sociale.

Le concept de “Théâtre de la Liberté” a vu le jour en 2017, avec la première représentation théâtrale organisée hors des murs des prisons. En terme de chiffres, cette initiative a évolué au fil des éditions passant de 5 représentations lors de l’édition 2018 à 11 en 2019. En 2022, le nombre de spectacles a atteint 12, avant de baisser à 8 en 2023 pour atteindre à nouveau 11 en 2024.

Trois œuvres seront récompensées par les prix de la meilleure pièce de Théâtre. Le premier prix, doté de 3000 dinars, sera décerné par la direction des Journées Théâtrales de Carthage. Les deuxième et troisième prix, respectivement de 1500 dinars et 1000 dinars, seront attribués par le CGPR, sachant que des certificats de participation seront attribués à tous les participants en guise d’encouragement.