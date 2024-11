Dans le cadre du projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information », le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb – Antenne de Tunis, avec l’appui du Gouvernement des Pays-Bas et en partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et en étroite collaboration avec la Direction générale des affaires estudiantines organisent le premier Trail Culturel des Etudiants intitulé « Trail Jugurtha » avec le slogan « Pour le Vivre-Ensemble et la Paix », et ce le samedi 16 novembre 2024 à Kalâat Senan, au Kef, informe un communiqué de presse du centre d’information des Nations Unies en Tunisie.

Ce trail, d’une distance de 16 km, se déroule autour de la Table de Jugurtha, site classé sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce site qui se caractérise par ses trésors archéologiques et la multitude d’évènements historiques de dimension mondiale qui s’y rattachent, lui donne une place importante en tant que première grande civilisation du Maghreb.

Le trail, ajoute le communiqué, coïncide avec la célébration de la Journée Mondiale de la Tolérance et s’articulera autour des thèmes du respect, de la solidarité, du vivre-ensemble et rassemblera plus de 300 étudiants provenant des 12 universités tunisiennes ainsi que la direction générale des études technologiques, avec le soutien d’étudiants volontaires pour accompagner les participants coureurs.

Cet évènement prévoit des visites culturelles offrant aux participants l’opportunité de découvrir le village artisanal ainsi que la médina historique du Kef. Ces visites se veulent une une occasion pour explorer l’architecture traditionnelle unique de la région.

Une exposition sur le patrimoine culturel et touristique de la ville du Kef est également au programme. Des artisans locaux animeront le périmètre du trail, mettant en valeur les produits du terroir ainsi que les créations artisanales typiques de la région du Kef.

Le lancement officiel du trail culturel aura lieu le samedi 16 novembre à partir de 10h00, marquant le début d’une expérience sportive et culturelle inédite, suivi de la remise de médailles et de trophées aux trois premiers coureurs dans les catégories Femmes/Hommes/Universités.