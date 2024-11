Les Ateliers de l’Investissement ont été inaugurés, jeudi 14 novembre 2024, par Tunisia Investment Authority (TIA), en organisant une première session dédiée au secteur textile et habillement.

Cet atelier a permis de réunir entreprises, investisseurs et acteurs publics pour discuter des leviers de croissance et de compétitivité du secteur textile et habillement en Tunisie, indique un communiqué publié vendredi par TIA.

Organisé en partenariat avec le MFCPOLE Monastir et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH), au Pôle de compétitivité de Monastir, cette journée d’échanges a présenté une occasion pour explorer les opportunités d’investissement et capitaliser sur les atouts de la Tunisie, notamment la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et d’un savoir-faire reconnu à l’échelle internationale.

L’atelier s’est articulé autour de deux panels interactifs, qui ont mis en lumière, les synergies entre les acteurs publics et privés pour dynamiser le secteur. Les réformes stratégiques en cours pour renforcer l’attractivité du pays, ont été également évoquées lors de cette journée ainsi que les initiatives concrètes pour positionner la Tunisie sur des segments à forte valeur ajoutée.

Selon la même source, un accent particulier a été mis sur l’investissement durable et la conduite responsable des projets avec la création du Point de contact national pour la conduite responsable des entreprises sous l’égide du ministère de l’économie et de la planification.

À la clôture de l’atelier, des recommandations concrètes ont été formulées pour lever les obstacles à l’expansion du secteur et accélérer les investissements. Ces propositions serviront de feuille de route pour assurer une croissance durable et renforcer la compétitivité de la Tunisie sur le marché mondial du textile.