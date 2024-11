Selon la gérontologue Afaf Hammami, il existe un lien entre la carence en vitamine D dans l’organisme et certains types de cancer, à savoir les cancers du sein, du colon et de la prostate, tout en précisant que les études scientifiques mondiales n’ont pas encore prouvé une relation directe de cause à effet entre les deux.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, elle a ajouté que la vitamine D dans le corps est un élément vital qui contribue à l’absorption du calcium, aide à la santé des os, renforce le système immunitaire et régule la croissance cellulaire.

Elle a évoqué l’association de la carence en vitamine D avec l’un des cancers mentionnés, précisant que 48 % de la population totale en Tunisie âgée de 20 à 60 ans souffrent de carence en vitamine D, dont 68 % des femmes voilées, outre la baisse du taux de vitamine D avec l’âge (les personnes âgées parce que la peau n’absorbe pas efficacement la lumière du soleil).

Elle a rappelé que le taux moyen de vitamine D dans l’organisme devrait être d’au moins 30 nmol/litre.