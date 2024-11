Journées Théâtrales de Carthage 2024 : découvrez les spectacles en compétition pour les Tanits

Le festival des Journées Théâtrales de Carthage a donné un avant-goût de la programmation de sa 25ème édition qui se déroulera du 23 au 30 novembre 2024.

La page facebook des JTC a dévoilé une liste préliminaire de douze spectacles, arabes et africains, dans la course aux Tanits.

Les douze spectacles sont issus de 11 pays : Burkina Faso, Congo, Soudan, Oman,Jordanie, Libye, Irak, Algérie, Emirats Arabes Unis et Liban et Syrie (2). Ces œuvres figurent dans la compétition officielle, exclusivement destinée aux structures théâtrales professionnelles, arabes et africaines dont la Tunisie.

Le festival a également annoncé deux spectacles dans la section “Expressions théâtrales de l’immigration” : Les deux réfugiés de Mohamad et Ahmad Malas, coproduction syro-française, et HOMINI LUPUS de Grégoire Gabriel Vanrobays, coproduction franco-tuniso-belge. Notons que cette section est dédiée aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora.

Les ateliers et masterclasses au menu sont autour des thématiques suivantes : L’acteur et son double (Fadhel Jaïbi), Musique et Corps (Karim Thlibi), L’écriture théâtrale “COMMENT ÉCRIRE LA GUERRE” (Kacimi Mohamed), Direction du comédien (Tim Supple), Mime et Pantomime : De la personne à la représentation (Khaled Bouzid), Clown (Christophe Enany), L’action : plastique, psychique et verbale (Igor Yatsko), Le jeu interactif (Peter Barlow), Mouvement et corps en formation théâtrale (Fadil Jaf).

Cette programmation parallèle constitue une plateforme unique pour les artistes et metteurs en scène de Tunisie, du Monde arabe et d’ailleurs.

Organisé sous l’égide du ministère des affaires culturelles, le festival des Journées Théâtrales de Carthage est un rendez-vous annuel d’envergure arabe et africaine, ouvert sur le théâtre dans le reste du monde. Une section non compétitive qui s’intitule « Le théâtre du monde » est dédiée aux spectacles de théâtre et aux performances artistiques professionnelles non arabes et africaines.

Le line-up complet de cette 25ème édition sera dévoilé, ce vendredi 15 novembre, lors d’une conférence de presse qui aura lieu à la Cité de la culture.

Liste des spectacles annoncés :

Spectacles Arabes et Africains

– « Et Que Mon Règne Arrive » d’Odile Sankara (Burkina Faso)

– « Je suis à prendre ou à laisser » d’Abdon Fortuné Koumbha (Congo)

– « Ice Dream » de Walid Omer Elalfi (Soudan)

– « La Tempête » d’Oday Chanfari (Oman)

– « Hangar » de Souleymane Katt (Syrie)

– « Caméra » de Majd Qassass (Jordanie)

– « Monologue » de Nawress Barrou (Syrie)

– « Le village des monstres » de Tawfik Kadirbouh (Libye)

– « Où allons-nous ? » de Haydar Monaathar (Irak)

– « Avant théâtre » de Saïd Zakaria (Algérie)

– Chasse de Mouhannad Karim (Emirats Arabes Unis)

– «Transit Tripoli» de Caroline Hatem (Liban)

Section “Expressions théâtrales de l’immigration” :

– « Les deux réfugiés » de Mohamad et Ahmad Malas (Syrie – France)

– « HOMINI LUPUS » de Grégoire Gabriel Vanrobays (France – Tunisie -Belgique)