Lâ€™Opep revoit Ã  la baisse la demande de pÃ©trole en 2024-2025, impactÃ©e par lâ€™Ã©conomie chinoise

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a réduit mardi, pour la quatrième fois consécutive, ses prévisions de croissance de la demande mondiale en 2024 et 2025, en raison des doutes concernant la demande en Chine, en Inde et dans d’autres régions.

Selon un rapport mensuel publié mardi par l’Opep, la demande mondiale de pétrole augmenterait de 1,82 million de barils par jour (bpj) en 2024, en baisse par rapport à la croissance de 1,93 million de bpj prévue le mois dernier.

L’Opep a également réduit son estimation de la croissance de la demande mondiale en 2025 de 1,64 million de bpj à 1,54 million de bpj.

Ces perspectives plus faibles soulignent les défis auxquels est confrontée l’Opep+, qui inclut l’Opep et ses alliés tels que la Russie, qui a reporté au début du mois un plan visant à augmenter la production en décembre, dans un contexte de baisse des prix.

Jusqu’au mois d’août, l’Opep avait maintenu sa perspective de demande pour 2024, formulée pour la première fois en juillet 2023, inchangée. Mais l’affaiblissement de l’activité économique en Chine a changé la donne.

Pour cette année, l’Opep a ramené sa prévision de croissance de la demande chinoise de 580.000 bpj à 450.000 bpj alors que l’utilisation du diesel en septembre a chuté en glissement annuel pour le septième mois consécutif.

“Le diesel a subi la pression d’un ralentissement de la construction dans un contexte de faible activité manufacturière, combiné au déploiement en cours de camions fonctionnant au GNL”, a déclaré l’Opep en se référant à la Chine.

Les prévisionnistes sont divisés sur la vigueur de la croissance de la demande de pétrole en 2024, notamment en raison de divergences sur la Chine et, plus généralement, sur le rythme de la transition vers des carburants plus propres dans le monde.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui actualisera jeudi ses prévisions, prévoit une croissance de la demande de pétrole de 860.000 bpj pour cette année.