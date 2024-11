La direction régionale du commerce à Tozeur a entamé mardi la commercialisation de l’huile d’olive à un prix subventionné, soit 15 dinars le litre, dans un point de vente du producteur au consommateur situé au Marché Central de la ville de Tozeur.

Une quantité de 900 litres par jour sera disponible au sein de ce point de vente tout au long de la période à venir, a affirmé à l’Agence TAP, le directeur régional du commerce Riadh Guesmi.

La même source a ajouté que le point de vente a été créé par la Direction Régionale du commerce en partenariat avec l’Office Tunisien du Commerce et l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche, et a connu dès son premier jour une affluence remarquable des consommateurs et a assuré la distribution des quantités d’huile d’olive en présence des agents de contrôle économique et de la police municipale.