Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a affirmé, mercredi, que le secteur de la formation professionnelle est confronté à des défis stratégiques fondamentaux, ce qui nécessite une vision renouvelée des méthodologies liées à l’ingénierie de la formation et à l’innovation pédagogique.

Lors d’une visite au Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation, il a souligné la nécessité de développer les approches d’évaluation et de ciblage et les programmes pédagogiques dans les établissements de formation professionnelle.

Il a souligné la nécessité de donner la priorité à l’apprenant et au formateur en tant que centre des processus de formation, recommandant de renforcer davantage la coopération et l’échange d’expériences avec les structures similaires nationales et internationales et d’actualiser les programmes de formation professionnelle.