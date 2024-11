La Tunisie connaîtra ce mercredi un temps instable, marqué par des alternances de soleil et de nuages. Les matinées seront généralement brumeuses, notamment dans les régions côtières. L’après-midi, des nuages plus denses couvriront le ciel, surtout au nord-ouest et au centre, avec un risque d’orages accompagnés de pluies éparses, localement fortes, dans l’est du pays.

Le vent soufflera modérément, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h près des côtes et dans le sud lors des orages. La mer sera agitée.

Les températures seront en légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales varieront entre 19°C sur les hauteurs et 30°C dans les régions intérieures du sud.