La professeur agrégée en ophtalmologie à l’hôpital des Forces de sécurité intérieure de la Marsa, Besma Ben Achour, a mis en garde contre le frottement excessif des yeux, qui favorise l’apparition du kératocône.

Le kératocône correspond à une déformation de la cornée (le revêtement transparent de l’iris et de la pupille de l’œil) qui s’amincit progressivement, perd sa forme sphérique normale et prend une forme de cône irrégulier, a-t-elle expliqué, précisant que cette maladie rend la cornée très fine, ce qui entraîne une vision floue et augmente la sensibilité de l’œil à la lumière.

Le kératocône qui toucher un œil ou les deux yeux, peut entraîner une vision double et irrégulière, une sensibilité excessive des yeux et des changements fréquents dans les mesures de la vision.

Cette maladie n’a pas d’origine précise ou exacte, dont l’apparition se fait souvent à l’adolescence, a-t-elle fait savoir précisant que plusieurs facteurs de risque peuvent causer cette maladie outre le frottement excessif des yeux et les allergies, des facteurs génétiques sont responsables du développement de cette affection, qui est très fréquente dans les pays du Maghreb.