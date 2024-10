Le président de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure, Akram Belhaj, a affirmé ce mercredi 23 octobre 2024 que le secteur du cuir en Tunisie traverse une crise sévère, avec plus de 50 % des entreprises ayant fermé leurs portes et les banques refusant désormais de financer les entreprises opérant dans ce secteur.

Dans une déclaration à “Al-Masdar”, en marge d’un atelier sur les dernières techniques italiennes dans le domaine du traitement et de la fabrication du cuir, Akram Belhaj a révélé que le secteur comptait 480 entreprises en 2010, alors qu’il n’en reste aujourd’hui que 195. De plus, le secteur employait autrefois 15 000 artisans, mais ce nombre a chuté à seulement 1 500 actuellement, selon ses propos.

Belhaj a expliqué qu’il n’y a plus d’investissements dans le secteur du cuir en Tunisie en raison d’un climat préoccupant. Il attribue cela à plusieurs facteurs, notamment la fermeture de nombreuses entreprises en Europe, ainsi que la crise sévère sur le marché local, causée par le marché parallèle, que ce soit le “f’rip” (friperie) ou les produits importés, qui ont tué les industriels et artisans tunisiens, selon lui.

Il a souligné que le secteur du cuir et de la chaussure est en train de disparaître, ajoutant que la fédération a récemment tenu une réunion avec le ministre de l’Industrie pour discuter de solutions radicales visant à sauver le secteur. Lors de cette réunion, il a été demandé de faire appliquer la loi, en particulier le décret gouvernemental n° 571 de 2020 du 7 août 2020 relatif aux chaussures et aux produits similaires. La fédération a également réclamé que le ministère du Commerce introduise des contrôles techniques systématiques sur tous les produits importés.

Dans ce contexte, Belhaj a déploré que “malheureusement, le ministère du Commerce ne fait pas son travail et reste loin de l’application de la loi”.

Il a ajouté : “Le secteur du cuir est régi par des lois et des règlements, et nous appelons l’État à appliquer les lois en vigueur. Il est nécessaire que l’État prenne des mesures fermes.”

Akram Belhaj a également pointé du doigt l’absence d’application de la loi relative à la friperie, expliquant que le marché tunisien est inondé de chaussures d’occasion, qui sont en réalité des produits contrefaits et non utilisés, ce qui nuit aux entreprises tunisiennes du secteur du cuir. Il a déclaré : “L’État interdit aux entreprises tunisiennes, conformément à la loi, de produire des biens contrefaits, alors qu’il permet l’importation de produits contrefaits. Il n’est pas normal qu’une entreprise tunisienne, qui paie des taxes et emploie des travailleurs, se retrouve confrontée à une forte concurrence de la part d’entreprises qui ne paient aucune taxe. Inévitablement, les entreprises tunisiennes feront faillite et fermeront leurs portes.”



