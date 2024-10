Kamel Madouri annonce des réformes financières en faveur des startups tunisiennes

Le code des changes sera, prochainement, amendé, a indiqué le Chef du Gouvernement, Kamel Madouri, ajoutant que le nouveau projet de loi des finances comporte des dispositions et des mesures au profit des jeunes créateurs,.

S’exprimant, samedi, au palais du gouvernement à la Kasbah, à l’occasion d’une cérémonie, organisée, à l’honneur d’un groupe de jeunes et de startups primés dans le domaine de l’innovation et de la création, il a jouté que le gouvernement œuvre en vue de développer l’utilisation des cartes technologiques internationale et soutenir la jeunesse tunisienne sur le marché virtuel mondial, et ce, en développant le code des changes.

Il s’agit d’ouvrir les perspectives des échanges en monnaies numériques et des actifs virtuels via les plateformes mondiales.

Madouri a, en outre, souligné que le nouveau projet de loi des finances comporte des mesures financières au profit des startups, précisant que le gouvernement œuvre à faciliter ces mesures qui entravent parfois les startups à accéder facilement aux mécanismes de financement, notamment, les garanties.

Le chef du gouvernement a affirmé, à cette occasion, que le gouvernement est engagé et il est à l’écoute des besoins des jeunes dans toutes spécialités confondues, y compris leurs besoins en tant qu’entrepreneurs et startups.

Et de poursuivre que le gouvernement est plus que jamais déterminé à s’engager pleinement dans la société du savoir et à instaurer une économie cohérente capable d’ouvrir des nouveaux horizons aux jeunes en matière d’investissement et de création de projets.

Le groupe de jeunes et de startups ont été honorés pour leur excellence dans les concours et prix internationaux dans le domaine de l’innovation et de la créativité.

Il s’agit, notamment, de l’équipe nationale due robotique et d’intelligence artificielle , Robotex les startups “Aquadeep“, “Watersec“, “Enova Robotics” et le programme “Green Entrepreneurs”.

Ont pris part à cette Cérémonie, plusieurs ministres, notamment ceux de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des technologies de la communication, de la santé, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’industrie et des mines, de l’énergie, de la jeunesse et des sports.