Météo Tunisie : Pluies et orages

Un temps instable est attendu ce dimanche soir en Tunisie. Le ciel sera couvert de nuages denses, notamment sur le Nord et le Centre du pays, avec des précipitations éparses. Des orages pourraient même éclater sur les zones côtières avant de se déplacer vers le Sud-est en fin de nuit.

Le vent, soufflant du Nord-ouest au Nord et au Centre, et du Nord-est au Sud, sera relativement fort près des côtes. À l’intérieur des terres, il sera plus modéré. La mer sera agitée, rendant la navigation difficile.

Les températures minimales varieront de 14 à 18 degrés dans le Nord et le Centre, tandis qu’elles seront plus fraîches dans les hauteurs ouest, avec 12 degrés. Le Sud bénéficiera de températures plus douces, oscillant entre 19 et 23 degrés.