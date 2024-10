La Tunisie s’apprête à vivre une journée contrastée ce mardi 16 octobre. Les prévisions météorologiques annoncent un ciel partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire, avec une évolution marquée dans l’après-midi.

Les régions ouest seront particulièrement concernées par une augmentation de la couverture nuageuse, pouvant donner lieu à des cellules orageuses accompagnées de précipitations, principalement concentrées sur les zones du nord.

Le vent soufflera de secteur sud sur le nord et le centre du pays, et d’est sur le sud, avec une intensité relativement forte à localement forte près des côtes. En mer, la houle sera agitée à très agitée, rendant la navigation difficile par endroits.

Les températures maximales varieront entre 27 et 33°C dans le nord, le centre et le sud-est, tandis qu’elles atteindront des valeurs comprises entre 33 et 37°C dans les autres régions.