Lancement officiel du projet “MOOC Carthage” à Beit al-Hikma à Carthage

Un nouveau projet numérique destiné à la promotion du patrimoine baptisé “MOOC Carthage” a été lancé, mercredi, au cours d’une cérémonie organisée au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage en présence des représentants des divers partenaires.

Ce MOOC, Massive Online Open Course, à la fois pédagogique et ludique, a été élaboré dans le cadre d’un partenariat public-privé regroupant les experts de l’Institut National du Patrimoine, de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle, de la start-up Historiar et la Fondation Orange.

Ce MOOC vous invite à un voyage captivant au cœur de l’une des plus grandes cités antiques : Carthage ! Fondée par les Phéniciens, portée à son apogée par d’audacieux navigateurs, marchands et bâtisseurs, Carthage a façonné l’histoire. Reine de la Méditerranée occidentale, la cité a été, pendant de longues périodes, le centre du monde et son pôle d’attraction. Trois fois millénaire, la métropole punique appartient au patrimoine de l’humanité.

Comment cette puissance maritime légendaire a-t-elle vu le jour et prospéré ? Quels secrets recèlent les vestiges de ses immenses ports militaire et commercial ? De sa destruction tragique à sa renaissance sous l’empire Romain, comment Carthage a-t-elle traversé les siècles pour devenir le joyau archéologique que l’on connaît aujourd’hui ?

Que vous soyez passionné d’histoire, féru d’archéologie ou simplement curieux d’en apprendre plus sur ce site exceptionnel, plongez dans les méandres du temps ! Vous découvrirez comment Carthage continue de nourrir notre imaginaire, mais aussi les défis de la préservation de ce patrimoine unique, entre nouvelles technologies et mobilisation des citoyens.

Ce MOOC vous fera vivre une expérience interactive incomparable pour explorer Carthage à travers des vidéos des vestiges et des reconstitutions numériques en 3D du site, vous offrant une immersion totale dans l’histoire de Carthage.

Des ressources documentaires, des activités d’apprentissage et de création, des diaporamas interactifs, des forums et des quiz ludiques complètent les vidéos.

C’est ludique, gratuit et accessible à tous !

Le Mookids

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, le MOOC propose une séquence dédiée appelée Mookids. Ce mini cours interactif vise à créer du temps commun adulte/enfant autour d’une thématique culturelle, avec des vidéos, des ressources en ligne, des activités et des quiz.

L’accès à la culture pour tous

La Fondation Orange est engagée depuis plusieurs années dans des projets permettant la diffusion de la connaissance au plus grand nombre. Elle développe depuis 2014 des MOOC culturels en collaboration avec de grandes institutions. Plus de 260.000 personnes sont inscrites sur la plateforme MOOC Culturels et ainsi pu bénéficier gratuitement d’un enseignement à la fois rigoureux et convivial basé sur des contenus de qualité.

Jusqu’à 40.000 personnes s’inscrivent à chaque MOOC, ce qui confirme le succès de ces contenus et montre le potentiel du numérique pour démocratiser l’accès aux savoirs et à la culture.

Les 24 précédents MOOC sont disponibles sans animation pour tous gratuitement et sans limitation de temps dans la rubrique « La Collection » de la plateforme MOOC Culturels de la Fondation Orange (http://mooc-culturels.fondationorange.com).

À propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique, au livre, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.

« Fondation Orange, vous rapprocher de l’essentiel »

En savoir plus : fondationorange.com

À propos de l’Institut National du Patrimoine de Tunisie

L’institut National du Patrimoine (INP) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles (Tunisie). C’est une institution scientifique et technique chargée d’établir l’inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de son étude, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur.

À propos de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a pour mission principale d’exécuter la politique culturelle de l’État en valorisant le patrimoine matériel et immatériel tunisien à travers divers projets. Sa vision consiste à faire du patrimoine une cause nationale prioritaire, promouvoir le tourisme culturel international et le considérer comme un levier économique local et national. Pour cela, l’AMVPPC met en œuvre une stratégie axée sur la numérisation, la promotion des produits culturels nationaux, le renforcement de la coopération internationale et le développement d’infrastructures touristiques. Elle supervise 62 sites et musées, accueille plus d’un million de visiteurs par an, et réalise des projets majeurs de restauration et d’aménagement de sites historiques et musées.

À propos d’Historiar

Historiar, startup tunisienne fondée en août 2019 par Houda Bakir et Jihed Makni, révolutionne les visites culturelles avec une application mobile innovante. Utilisant la réalité mixte et l’intelligence artificielle, Historiar offre une immersion interactive dans les sites du patrimoine mondial, tels que les ports puniques de Carthage et le site antique de Dougga. Cette expérience unique, avec des reconstitutions 3D réalistes et des scénarios historiques animés, attire de nouveaux visiteurs et soutient le tourisme culturel. Avec des prix prestigieux, dont le Startup Bootcamp de Réseaux Entreprendre Tunisie, Historiar marque son empreinte dans le secteur tech, dirigée par la vision de ses fondatrices.