Patrimoine et culture : Tunisie et Irak unissent leurs expertises pour l’UNESCO

Patrimoine et culture

La ministre des affaires culturelles Amina Srarfi, a reçu mercredi matin, Ahmed Fakkak Al Badrani, ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, ainsi que la délégation qui l’accompagne.

Les deux ministres, informe un communiqué de presse du ministère, ont souligné la profondeur des liens historiques entre la Tunisie et l’Irak et leur volonté de les renforcer en intensifiant la coopération dans le domaine culturel et la préservation du patrimoine.

Les deux parties, ajoute la même source, ont convenu de l’organisation de Journées culturelles tunisiennes en Irak et de Journées culturelles irakiennes en Tunisie, avec au programme diverses activités culturelles comme la musique, la poésie, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma et la calligraphie arabe.

Dans le domaine du patrimoine, les deux ministres ont proposé d’échanger des expertises entre les deux pays en matière de recherches, de restauration et d’élaboration de dossiers d’inscription du patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie et de l’Irak sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités et la délégation qui l’accompagne se sont rendus par la suite au Musée national du Bardo où ils ont pris connaissance de ses collections uniques de mosaïques et de pièces archéologiques de grande valeur historique.