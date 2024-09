Béja : Le Salon régional de l’agriculture fait son grand retour après dix ans d’absence

Les travaux du Salon régional de l’agriculture ont démarré, mercredi à Béja, et se poursuivront jusqu’au 20 septembre courant, au domaine agricole «Sidi Boutfaha », sous la supervision du gouverneur de la région et avec la participation d’une cinquantaine d’exposants de Béja, Bizerte et Jendouba et Kef.

L’organisation de cet évènement intervient après une absence d’une dizaine d’années et en réponse aux demandes accrues des intervenants du secteur et des citoyens au vu de la vocation agricole de la région, a indiqué le directeur de la Société du Salon de Béja, Fahd Yahmadi.

Selon les participants, cette manifestation constitue l’opportunité de promouvoir leurs produits de terroir à l’instar des épices, huiles, confiseries traditionnelles et autres, ainsi que l’occasion de prendre connaissance des derniers développements en matière d’équipements et de recherche agricole.

A cet égard, le directeur du Salon a souligné que la session 2024 se distingue par l’organisation d’une journée d’études scientifiques demain jeudi, intitulée « Vers une approche d’un modèle agricole adapté aux changements climatiques et aux risques de raréfaction de l’eau », dans le but d’aboutir à des propositions et des solutions dans les gouvernorat de Béja, Jendouba, Kef et Bizerte, exposés à ces problématiques.

Ont également pris part à cet évènement, les institutions d’appui au financement, des producteurs et artisans en charge de l’animation d’un point de vente du producteur au consommateur.