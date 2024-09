Les candidatures pour bénéficier d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique pour l’année 2024 sont ouvertes, informe le ministère des affaires culturelles dans un communiqué publié mardi. Le dernier délai de soumission est fixé pour le 15 octobre prochain.

Les bourses concernent diverses catégories créatives et littéraires telles que la musique, la danse, les spectacles, le patrimoine culturel, les métiers d’art, les arts de la scène, les arts audiovisuels, la littérature, l’édition, les arts plastiques et la photographie.

Les subventions sont destinées aux porteurs de projets créatifs, qu’ils soient artistes de diverses spécialités, écrivains, chercheurs, ou diplômés des instituts supérieurs. les candidats peuvent soumettre leurs candidatures individuellement ou en groupes. Sont également concernés les détenteurs de cartes professionnelles et artistiques, ainsi que les associations, les structures de production et les institutions publiques et privées actives dans le domaine artistique.

Les détails sur les modalités et conditions de candidature pour bénéficier des subventions du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique pour l’année 2024 sont disponibles sur le site du ministère des affaires culturelles.