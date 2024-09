Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued, et le ministre libyen du travail et de la réhabilitation, Ali Al-Abed Al-Rida, ont convenu de mettre à jour le mémorandum d’entente tuniso-libyen dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi, ce mémorandum d’entente vise à organiser des sessions de formation selon les besoins des deux pays, à jumeler les centres de formation, à échanger les formateurs, à partager des programmes pour les chercheurs d’emploi, à intégrer les jeunes sur le marché du travail, à soutenir le secteur privé et à échanger des programmes relatifs à l’organisation des bureaux d’emploi et au renforcement de leurs services.

Lors d’une réunion de travail qui s’est tenue hier, dimanche, dans une institution universitaire privée en Tunisie, il a également été convenu de mettre en place un plan d’action pour recevoir des offres d’emploi des entreprises libyennes et les relier aux demandeurs d’emploi tunisiens, ainsi que de former des formateurs et d’échanger des expertises dans le domaine de la formation professionnelle.

Les deux ministres se sont rencontrés à l’occasion de la clôture d’une session de formation dans une institution universitaire privée en Tunisie, dans le cadre de la dynamisation du marché du travail libyen et pour répondre aux besoins des entreprises économiques libyennes dans les domaines du diagnostic et de la maintenance des pannes automobiles, des techniques de soudage ordinaires et industrielles, et de l’installation des systèmes d’énergie solaire.

Lors de la clôture de cette session de formation, des certificats ont été distribués à 100 chercheurs d’emploi libyens dans des spécialités demandées sur le marché du travail libyen.

À cette occasion, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued, a souligné l’importance de promouvoir la coopération dans les domaines de la formation professionnelle, de la formation des formateurs, de l’ingénierie de la formation, de l’emploi et de l’entrepreneuriat privé.

De son côté, le ministre libyen du travail et de la réhabilitation, Ali Al-Abed Al-Rida, a exprimé le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.