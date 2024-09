Ce dimanche 15 septembre, la Tunisie connaîtra un temps variable. Les régions du nord et les côtes seront principalement sous un ciel partiellement nuageux, avec une possibilité de quelques averses. Les habitants du sud pourront également observer des nuages, mais dans une moindre mesure.

Les températures seront agréables, oscillant entre 22 et 26 degrés dans le nord et sur les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 28 et 34 degrés dans le reste du pays. Il fera donc doux pour profiter d’une journée en extérieur.

Quant au vent, il soufflera avec une intensité variable. Le nord et le centre seront balayés par un vent de nord-ouest à nord, tandis que le sud sera soumis à un vent d’est. Près des côtes, les rafales pourraient être fortes, rendant la mer très agitée, voire houleuse par endroits. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence si vous avez des activités nautiques prévues.