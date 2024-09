La tendance boursière a été baissière sur la deuxième semaine du mois de septembre. L’indice de référence a perdu 0,2 %, à 9787,5 points, ramenant sa performance annuelle à +11,8 %, au cours de la semaine du 9 au 13 septembre courant, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes restent modestes, atteignant une enveloppe de 18,8 MD, soit une moyenne quotidienne de 3,8 MD. N’eussent été les transactions de bloc qui ont porté sur les titres TPR (un montant de 3 MD) et SFBT (un montant de 1,1 MD), les échanges auraient été bien plus faibles .

Analyse des valeurs

Le titre SANIMED s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la filiale du Groupe ABDENNADHER spécialisée dans les articles sanitaires s’est envolée de 17 %, à 1,170 D.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est bonifiée de 6,7 %, à 16,650 D. Sur la semaine, la valeur a drainé des échanges de 132 mille dinars.

Le titre ASSURANCES AMI s’est placé en lanterne rouge du marché des actions cette semaine. L’action de la compagnie d’assurance adossée au Groupe BNA s’est effritée de 8,6 %, à 1,690 D, dans un volume de 105 mille dinars.

Le titre SOTUVER a été pénalisé par un mouvement de prise de bénéfices sur la semaine écoulée. L’action du spécialiste du verre creux a reculé de 5,7 %, à 11,500 D, en drainant un flux de 324 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus traitée. Baissant de 0,2 %, à 42,900 D, la valeur a amassé des échanges de 1,3 MD.

Les nouvelles du marché

▪ SOTUVER : Au terme du premier semestre de l’année en cours, le leader de l’industrie du verre en Tunisie a annoncé un chiffre d’affaires en fort repli de 40% à 48,7 MD. Le résultat net du verrier a accusé une chute de 71% à 6,3 MD, contre 21,1 MDt à fin juin 2023. Il convient de préciser que les résultats individuels ne tiennent pas compte des réalisations de la nouvelle entité exportatrice « SGI », qui produit l’équivalent de la société mère. En effet, la société a procédé, entre le 17 avril et le 16 juillet, à la reconstruction du deuxième four qui fournit 50% de la production.

La SOTUVER a engagé au cours du premier semestre 2024 un programme d’investissements ambitieux totalisant 50,1 MD. Le principal volet de ce programme d’investissements concerne la rénovation du premier four et la modernisation de ses outils de production ainsi que la reconstruction du deuxième four de l’usine. Cette opération s’inscrit dans le cadre du processus normal de l’exploitation des fours verriers, qui nécessite une rénovation complète tous les dix ans. Dans le cas du four 2, cette rénovation interviendra après onze années d’exploitation. Ces investissements, d’une valeur de 32 MD, permettront à la SOTUVER d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa maîtrise technique afin de pouvoir pénétrer de nouveaux marchés conformément à la politique et à la stratégie commerciale 2025/2030.