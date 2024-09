Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a inauguré vendredi à Jendouba l’unité des médicaments spécifiques dans le district médical du Nord-Ouest.

Le ministre a expliqué, lors d’un point de presse, que la création de cette unité, qui profitera aux patients des gouvernorats de Béja, Jendouba et du Kef, a été imposée par le besoin des citoyens de rapprocher les services d’eux, soulignant que l’objectif est d’assurer leurs besoins en médicaments spécifiques et de réduire l’encombrement constaté au centre Al Omran à Tunis.

Il a fait remarquer que sa visite à Jendouba coïncide avec la rentrée scolaire et le démarrage de la distribution d’aides financières et en nature aux familles nécessiteuses et à faibles revenus par les directions locales et régionales relevant du ministère des affaires sociales.

Pour sa part, le président du district médical du nord-ouest, Mohamed Akram El Yaalaoui, a estimé que le district constitue un acquis pour les caisses sociales des trois gouvernorats, dans le cadre de la concrétisation et de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation consacré par le ministère.

Il a annoncé que l’unité fonctionnera dans un premier temps deux jours par semaine, puis cinq jours par semaine dès que les ressources humaines et techniques seront disponibles.