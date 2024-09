La Tunisie s’apprête à vivre une journée météorologique contrastée, marquée par des phénomènes parfois violents. Selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM), le ciel sera couvert de nuages, notamment au Nord, avec des pluies éparses prévues dans l’après-midi. Ces précipitations pourraient être accompagnées d’orages, notamment au Centre et au Sud du pays.

Parallèlement, des vents forts souffleront principalement du Nord et de l’Est, atteignant jusqu’à 70 km/h près des côtes nord. Ces vents violents provoqueront des tourbillons de sable, particulièrement gênants dans les régions du Sud pendant la nuit. La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble des côtes tunisiennes, rendant la navigation difficile.

Les températures resteront agréables sur les hauteurs ouest, avec des maximales oscillant entre 20 et 26 degrés. En revanche, les régions intérieures et côtières connaîtront des températures plus élevées, pouvant atteindre 36 degrés localement au Sud-ouest et à l’extrême Est.

Il est recommandé de prendre toutes les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques difficiles, notamment en évitant les déplacements non indispensables et en sécurisant les biens exposés aux vents.