L’iPhone 16 repousse les limites de la photographie mobile avec son nouveau système de commande. Prenez des photos ou vidéos en un temps record grâce à des outils accessibles d’un simple glissement de doigt pour ajuster l’exposition, la profondeur de champ ou zoomer avec précision.

Son appareil photo Fusion 48 Mpx offre une polyvalence remarquable, capturant des images époustouflantes de près comme de loin, tandis que l’ultra grand-angle avec autofocus permet d’obtenir des clichés détaillés dans toutes les conditions de luminosité. La capture spatiale ajoute une nouvelle dimension en 3D immersive, visionnable avec l’Apple Vision Pro.

Côté vidéo, le mix audio améliore la clarté des voix grâce à une technologie d’Audio spatial, permettant de moduler les sons d’arrière-plan pour des vidéos toujours plus professionnelles. Alimenté par la puce A18 ultra-puissante, l’iPhone 16 offre des performances avancées tout en prolongeant considérablement l’autonomie de la batterie. Que ce soit pour du gaming ou du streaming, cette efficacité énergétique garantit une endurance exceptionnelle.

Enfin, son design élégant et robuste, avec un boîtier en aluminium et un dos en verre renforcé par le Ceramic Shield, assure une durabilité à toute épreuve. Ajoutez à cela une recharge MagSafe rapide qui redonne 50 % de batterie en seulement 30 minutes, et vous avez un appareil à la pointe de la technologie, aussi performant qu’esthétique.