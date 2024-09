La Tunisie a connu ces dernières 24 heures des précipitations éparses, principalement concentrées dans les gouvernorats du sud et du nord. Ces pluies, bien que modestes, ont été accompagnées de vents forts, atteignant parfois des vitesses supérieures à 70 km/h.

Les régions de Gabès, Médenine et Tataouine ont été les plus arrosées du sud, avec des quantités de pluie allant jusqu’à 18 mm à Gabès. Dans le nord, les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba et le Kef ont également enregistré des précipitations, bien que moins importantes.

Ces pluies, associées à des vents violents, ont créé des conditions météorologiques difficiles dans certaines régions. Il est important de rappeler que les prévisions météorologiques peuvent évoluer rapidement, et il est conseillé de consulter régulièrement les bulletins météo pour connaître les dernières informations.