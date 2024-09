“Aïcha” nouveau long-métrage de Mehdi M.Barsaoui, “a remporté le prix du meilleur film méditerranéen de la Mostra de Venise 2024, toutes sections confondues, octroyé par la prestigieuse Académie des beaux-arts de Venise”, peut-on lire sur la page facebook du film.

Ce prix annuel est attribué en marge de la Mostra de Venise organisée dans sa 81ème édition du 28 août au 7 septembre au Lido de Venise, en Italie.

Tous les prix officiels de la Mostra de Venise sont annoncés lors de la cérémonie de clôture organisée sur la scène de la Sala Grande du Palazzo del Cinema au Lido de Venise.

Le film de Barsaoui était avec deux autres films ( «Anul nou care n-a fost» de Bogdan Mureşanu (Romanie), «Leurs enfants après eux» de Ludovic et Zoran Boukherma, France) sélectionnés pour le prix du Meilleur Film de la Méditerranée par les artistes de l’Académie des Beaux-Arts de Venise et de l’association Teatro del Mediterraneo.

Une œuvre unique créée pour l’occasion par l’un des artistes de l’Académie est attribué au lauréat, comme chaque année.

“Aïcha” (123′) un long-métrage de fiction produit en 2023 qui a été sélectionné dans la section Orizzonti de la 81ème édition du Festival international du film de Venise de La Biennale di Venezia, la Mostra de Venise, dont le palmarès a été dévoilé samedi.

Le grand prix, le lion d’or, a été attribué à « The Room Next Door », premier film en anglais du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.

Sélectionné en compétition officielle, le film français «Leurs enfants après eux», adaptation du prix Goncourt de Nicolas Mathieu, a eu le prix Marcello Mastroianni du meilleur talent attribué au jeune acteur Paul Kircher.

Le jury de la section Orizzonti présidé par la réalisatrice et scénariste américaine Debra Granik, a décerné le prix du meilleur film à “Anul Nou Car N-A Fost” (The New Year that Never Came) de Bogdan Muresanu (Romanie, Serbie).

Dans la même section, Yin’ād ‘Alīku” (Happy Holidays) de Scandar Copti (Palestine, Qatar, Allemagne, France, Italie) a eu le prix du meilleur scénario.

Notons que le film “Aicha” a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti qui est une compétition internationale dédiée aux films qui représentent les dernières tendances esthétiques et expressives, avec une attention particulière aux premiers films, aux jeunes talents, aux longs métrages indépendants et au cinéma moins connu.

Il est le deuxième film de Mehdi M. Barsaoui en compétition officielle à Venise, après « Un fils » qui avait été doublement primé en 2019, à la 76ème édition de la Mostra de Venise.

Ce film est une coproduction entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Il est porté par un casting tunisien composé de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

Synopsis : Aya est coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis. Mais sa nouvelle identité est compromise lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.