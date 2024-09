Une cinquantaine de femmes opérant dans le domaine agricole à Kairouan ont été outillées sur les compétences managériales, entrepreneuriales et communicationnelles afin d’améliorer la compétitivité de leurs produits sur le marché local, voire international.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du «Programme conjoint « Accélérer les progrès vers l’autonomisation économique des femmes rurales » (JP RWEE), a indiqué le bureau de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Tunis, dans un communiqué publié vendredi.

JPRWEE vise à augmenter les revenus, le travail décent et l’autonomie économique des femmes en milieu rurale afin de garantir leurs moyens de subsistance et de renforcer leur résilience.

D’une durée de cinq jours, la formation a ciblé les jeunes femmes diplômées de l’enseignement supérieurs, des agricultrices sans éducation particulière, des femmes entrepreneures, des leaders et des présidentes de groupement.

Alternant entre apports théoriques et travaux pratiques, les participantes ainsi que les Groupements Professionnels qu’elles représentent ont été outillées pour la gestion de leurs organisations professionnelles en matière de structuration et fonctionnement, de rôles et responsabilités ainsi que d’évaluation pour repositionner leur organisation.

La formation a porté entre autres sur une initiation au modèle d’affaires agricole, le Business Model Canvas (BMC) et des compétences en marketing et innovation afin de leur permettre d’acquérir des techniques de valorisation des produits agricoles, de création d’une image de marque et de stratégies de commercialisation.

Le projet conjoint JPRWEE est mis en œuvre par la FAO, le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

D’une durée de cinq ans (2022/2027), il intervient dans deux gouvernorats à savoir Kairouan et Jendouba.