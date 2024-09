Health awards 2024 : Une dizaine d’entreprises tunisiennes seront distinguées

Une dizaine d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du tourisme médical, seront distinguées au sommet mondial du tourisme médical « Health awards 2024 » qui se tiendra, le 7 novembre 2024, à Dubaï.

Initié par la Health Tourism Industry (HTI), une structure para publique européenne, cet événement honorera huit destinations d’excellence du tourisme médical, dont la Tunisie les Emirats Arabes Unis, la Turquie, la Malaisie, l’Inde, la Thaïlande, Singapour, ainsi que des pays Européens.

La participation tunisienne est organisée par le HTI, en partenariat avec la Chambre Nationale des Entreprises des Services de santé (CNESS), la Chambre Nationale des Etablissements Sanitaires Privés (CSNESP) et la Fédération Nationale de la santé relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) avec l’appui du ministère de la santé.

Une dizaine d’opérateurs tunisiens opérant dans divers maillons de la chaine de valeur du tourisme médical (cliniques, agences d’intermédiation, plateformes électroniques de télémédecine et sociétés de services…), recevrons diverses distinctions, a indiqué le président de la CNESS, Ghazi Mejbri au cours d’une conférence de presse tenue, lundi.

Mejbri a fait savoir que les entreprises seront sélectionnées à la faveur d’un appel à candidatures par un jury national sur la base de critères précis. La liste des entreprises nominées sera soumise au jury international qui tranchera et remettra les trophées aux vainqueurs durant le gala des Awards.

Le président de la CNESS a souligné que cette édition du « Health awards » permettra de garantir une plus grande visibilité à la destination tunisienne et aux opérateurs de santé tunisiens, récompensera leur mérite et mettra en valeur leurs potentiels et leurs réussites.

Mejbri a rappelé que la Tunisie est classée 38ème sur 42 pays reconnus comme destination de santé, selon Medical Tourism Index (IMT) qui tient compte de l’industrie de santé, des moyens et de l’environnement général (aéroport, taxis et propreté…).

Et d’ajouter que le tourisme médical est un secteur prometteur pour la Tunisie en termes d’entrées en devises et de rentabilisation des structures de santé occupées à hauteur de 30 à 40% des patients étrangers.

Son développement permettra, également, la réduction de l’immigration des compétences médicales et paramédicales tunisiennes, a-t-il ajouté.

Toutefois, il a mis l’accent sur certains freins au développement du secteur, citant à titre d’exemple le manque enregistré au niveau des vols directs pour certaines destinations, l’absence d’ambassades tunisiennes dans certains pays pour commercialiser la destination tunisienne et informer les patients potentiels, outre des défaillances au niveau du secteur des services (accueil à l’aéroport et système de transport).

Mejbri a appelé, dans ce cadre, à conjuguer les efforts des ministères de la santé et du tourisme, du patronat et des différents acteurs de secteur afin de de favoriser son développement et tirer profit de son potentiel inexploité.