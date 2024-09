Festival du Court-Métrage : Une nouvelle scène pour les jeunes cinéastes à bardo

L’espace Dar Masrahi Bardo lance du 6 au 10 novembre 2024, la première édition du Festival du court-métrage. Cette manifestation se veut un rendez-vous annuel pour offrir une scène aux cinéastes afin de présenter leurs œuvres, qu’il s’agisse de courts métrages, de films issus des écoles de cinéma, ou encore des œuvres primées au Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK).

A cet effet, un appel à candidature a été ouvert pour les trois catégories de la sélection officielle: les compétitions dédiées aux courts métrages (fiction et documentaire), aux films d’écoles de cinéma (fiction et documentaire) et aux productions réalisées avec des téléphones mobiles. Les films en compétition doivent avoir été produits après le 1er décembre 2022 et ne pas dépasser 26 minutes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 octobre 2024.

Pour ce qui est des sections parallèles, le festival prévoit une section “Court et Parcours” en guise d’hommage à un réalisateur au parcours inspirant, des ateliers pratiques consacrés à l’écriture de scénarios, à la musique de film et aux effets sonores, ainsi qu’à la création de vidéos pour les réseaux sociaux. Organisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et du Centre national d’art de la marionnette, le festival sera clôturé par une cérémonie de remise de six prix en tout soit deux prix (1er et 2ème) pour chacune des trois catégories (d’une valeur de 800 à 3000 dinars).