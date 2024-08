La Tunisie connaîtra ce 30 août une journée marquée par une alternance de soleil et d’averses. Les régions ouest du pays seront les plus touchées par des cellules orageuses pouvant donner lieu à des précipitations, notamment en après-midi.

Le vent d’est soufflera fort, atteignant jusqu’à 45 km/h sur les côtes nord et pouvant dépasser les 70 km/h lors des orages. La mer sera particulièrement agitée au Cap Serrat, invitant à la prudence pour les activités nautiques.

Les températures resteront agréables, avec des maximales oscillant entre 30 et 40°C sur les côtes est et les hauteurs, et entre 35 et 39°C dans les autres régions. Cette légère baisse par rapport aux jours précédents est due à l’arrivée d’un front frais.