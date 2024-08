Une cérémonie a été organisée vendredi par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, en l’honneur des athlètes Firas Gattoussi, Farès Ferjani et Khalil Jendoubi, respectivement médaillés d’or, d’argent et de bronze aux derniers Jeux olympiques d’été de Paris-2024 (26 juillet-11 août).

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, et des représentants des fédérations tunisiennes de taekwondo et d’escrime, ainsi que des familles des trois athlètes.

A cette occasion, Déguiche a indiqué que les exploits réalisés par le trio champion a été le fruit d’un travail collectif impliquant toutes les parties, notamment l’autorité de tutelle, les fédérations et les encadreurs, exhortant les champions olympiques tunisiens à briller davantage et à honorer le drapeau national.

Le ministre a salué l’accueil chaleureux réservé aux champions tunisiens le week-end dernier par le Président de la République Kais Saied, soulignant que toutes les institutions de l’Etat continueront à accorder autant d’intérêt au sport national.

Il a souligné que la réussite des athlètes tunisiens au tournoi de Paris 2024 a ouvert la porte au secteur privé pour soutenir et investir dans les sports individuels, précisant que l’obtention de trois médailles olympiques à partir d’une délégation composée seulement de 26 athlètes avec des ressources limitées par rapport à d’autres pays participants avec des dizaines d’athlètes témoigne du grand exploit réussi.

Il a ajouté que que les grands services rendus par ces héros à la Tunisie jetteront les bases d’un texte juridique visant à réglementer et contrôler la valeur des primes d’encouragement accordée aux athlètes tunisiens au cours de la période à venir, en prévision des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, affirmant que le ministère de la Jeunesse et des Sports présentera bientôt ledit texte à la présidence du gouvernement.

Pour sa part, Sofiene Chaouachi, président de la Fédération tunisienne d’escrime, a salué l’attention portée par l’autorité de tutelle au sport d’escrime, indiquant que la médaille d’argent remportée par le sabreur Farès Ferjani a incité de nombreux parents à inscrire leurs enfants dans des clubs d’escrime.

Mohamed Ghannem, président de la Fédération tunisienne de Taekwondo, a déclaré pour sa part que l’exploit de Firas Gattousi et de Khalil Jendoubi était le résultat d’un travail collectif, d’un soutien et de facilités de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, ajoutant que leur réussite pourra mener à l’éclosion de nouveaux champions.

Le champion olympique Firas Gattoussi, médaillé d’or dans la catégorie des moins de 80 kg, a exprimé sa joie et sa gratitude pour l’honneur qu’il a reçu des institutions de l’Etat, affirmant que “l’avenir sera meilleur”. Une opinion partagée avec Khalil Jendoubi, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2020+1 et du bronze aux Jeux de Paris 2024 chez les moins de 58 kg, qui a salué l’autorité de tutelle pour avoir facilité la préparation des athlètes tunisiens.

Farès Ferjani a quant à lui salué les encouragements et le soutien du public sportif tunisien pendant les Jeux Olympiques et à son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage, affirmant que l’honneur du drapeau national reste l’objectif principal de tout athlète tunisien.