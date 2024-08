La Tunisie abritera, les 16 et 17 octobre 2024, le forum régional multilatéral sur « la hausse des investissements dans les énergies renouvelables à petite échelle dans les zones rurales : une approche globale multisectorielle ».

Organisé à l’initiative de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie de l’ouest (ESCWA) et en partenariat avec l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME), cet évènement s’inscrit dans le cadre de l’initiative régionale visant a promouvoir l’application des énergies renouvelables à petite échelle dans les zones rurales dans la région arabe(REGEND).

Cette rencontre servira, également, de plate-forme pour l’engagement des parties prenantes et la création de partenariats entre elles pour soutenir des modèles commerciaux intégrés et l’accès à la microfinance.

Le forum vise à mettre en évidence un groupe varié de politiques et d’incitations financières pour éliminer les obstacles et accroître les investissements dans les énergies renouvelables à petite échelle grâce à une approche multisectorielle suivie par l’initiative REGEND, déjà mise en œuvre en Tunisie, au Liban et en Jordanie, et sera concrétisée en Algérie et en Mauritanie.

Au cours de cet évènement, l’ESCWA lancera un rapport sur les meilleures pratiques de l’Initiative REGEND, outre qu’un document technique sur la réduction des risques liés aux investissements des énergies renouvelables à petite échelle dans les zones rurales.