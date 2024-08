La commission d’agréments relevant de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a accordé à la société « FIRST PAY » un agrément pour l’exercice d’activité d’établissement de paiement résident.

« FIRST PAY » doit utiliser le présent agrément dans un délai maximum de six mois à compter de la date de sa notification, selon la décision de la commission d’agréments n°59 du 1er juillet 2024 publiée, le 9 août 2024, au journal Officiel de la République Tunisienne(JORT).

D’après l’article 10 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, les services de paiement sont, principalement, les versements et les retraits en espèces, les prélèvements, les opérations de paiement en espèces, par chèque, lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre support papier équivalent et les opérations de transfert de fonds.