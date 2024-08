Mehrez Boussayène, membre du Comité international olympique (CIO) et président du Comité national olympique tunisien (CNOT), s’est déclaré satisfait de ce qui a été réalisé jusqu’à présent aux Jeux olympiques 2024.

Le président du CNOT qui a reçu, mercredi, les félicitations pour la nouvelle médaille olympique de la part d’un certain nombre d’officiels et d’athlètes au Grand Palais à Paris, qui accueille les compétitions de taekwondo, a exprimé sa joie et sa fierté que la Tunisie ait remporté la deuxième médaille aux JO de Paris 2024, grâce au bronze du taekwondoïste Mohamed Khalil Jendoubi.

“Autant je suis fier de la performance de Jendoubi, autant je pense qu’il était capable de gagner l’argent ou l’or”, a-t-il dit.

Boussayène qui a remis les médailles aux vainqueurs de la compétition de taekwondo (-58 kg), a souligné dans une déclaration à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Paris que “le fait de monter sur le podium olympique est un honneur pour la Tunisie et conforte le bilan de la participation tunisienne avec une nouvelle médaille après celle d’argent remportée par l’escrimeur Farès Ferjani, ce qui constitue une source de plaisir et de fierté pour tous les Tunisiens et toute la famille sportive et olympique tunisienne”.

Le président du CNOT a également mis en exergue les performances de Mohamed Amine Jhinaoui et Ahmed Jaziri, en finale du 3000m steeple hommes, en terminant respectivement quatrième et cinquième, estimant qu’il s’agit là d’un résultat honorable pour l’athlétisme tunisien étant donné que les deux athlètes tunisiens se sont rapprochés le plus possible et pour la première fois depuis des décennies du podium olympique de l’athlétisme. Il a exprimé son espoir de voir Jhinaoui et Jaziri constituer deux projets de champions olympiques et du monde. Jhinaoui, rappelle-t-on, a terminé 4ème du 3000 m steeple, après avoir parcouru la distance en 8:07.73, établissant un nouveau record national, tandis qu’Ahmed Jaziri a terminé la course avec un temps de 8:08.02 réalisant sa meilleure performance personnelle.

Le président du Comité national olympique a également souligné que Ahmed Jaouadi, 19 ans, a réalisé une performance honorable et s’est mesuré à des nageurs olympiques expérimentés en terminant 4ème de la finale du 800 m NL, estimant que ce dernier possède toutes les caractéristiques d’un futur champion olympique.

Il a ajouté que “la plupart des athlètes qui ont participé aux Jeux de Paris 2024 ont réussi à améliorer leurs marques et confirmé leur mérite de représenter la Tunisie dans le plus grand rassemblement sportif international. Ils ont acquis de l’expérience qui les aidera à se préparer pour les prochaines compétitions mondiales et olympiques””.

Boussayène a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance d’investir dans les sportifs d’élite et de les soutenir matériellement, moralement et sanitairement, estimant que la politique de soutien financier et moral dont les athlètes ont bénéficié avant les Jeux Olympiques a été le meilleur stimulant pour eux.

Il a également exprimé sa fierté de voir la Tunisie représentée dans les différents secteurs de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris, que ce soit au sein des organes supérieurs de l’organisation en tant que membre du Comité International Olympique (CIO) et membre de la Commission de Discipline des Jeux ainsi qu’au sein des structures techniques, arbitrales et médicales.