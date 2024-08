Tunisie : Mesures gouvernementales pour l’approvisionnement en engrais chimiques

Une séance de travail ministérielle consacrée au dossier d’approvisionnement du marché local en engrais chimiques durant la saison agricole 2024-2025, s’est tenue jeudi, au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Il a été décider, lors de cette séance, de maintenir les prix des engrais chimiques et d’autoriser le Groupe Chimique tunisien(GCT) à fournir les quantités nécessaires d’engrais et à accélérer les procédures pour lui permettre de se doter d’une parcelle pour former des stocks stratégiques aux alentours de 150 mille tonnes.

Dans un communiqué publié, jeudi, la présidence du Gouvernement a souligné qu’il a été recommander, également, d’accélérer les procédures de l’attribution de la parcelle par le Ministère des domaines de l’Etat au profit du GCT pour le stockage et la distribution des engrais au marché intérieur.

Et de préciser que le maintien des prix actuels des engrais chimiques de base permettra aux agriculteurs d’acheter des produits à des prix appropriés.

La réunion a appelé, ainsi à une meilleure coordination entre les ministères du Transport, de l’Intérieur, de l’emploi et de la formation professionnelle pour former les différents conducteurs de camions dans le transport des matières dangereuses.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub a présenté, à cette occasion, un exposé sur l’évaluation de l’approvisionnement en engrais pour la saison 2023-2024 et les préparatifs pour la saison agricole 2024-2025.