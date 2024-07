Nuit des idées 2024 : Appel à candidatures pour les start-ups tunisiennes sur le thème ‘Lignes de Failles

Dans le cadre de la Nuit des idées 2024, qui se tient dans sa 9ème édition tout au long de l’année sur le thème « Lignes de Failles », l’Ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunisie ont lancé un appel à candidatures pour les start-ups souhaitant présenter leurs travaux devant de nombreux partenaires. Cette initiative “Nuit des idées à l’ère des Deep Tech” mettra en lumière l’entrepreneuriat et l’innovation en Tunisie, offrant des échanges passionnants lors de la nuit des idées, le 26 septembre prochain. La date limite de soumission est fixée pour le jeudi 5 septembre 2024 à minuit (délai de rigueur).

Le thème « Lignes de failles » a été choisi pour aborder les bouleversements spectaculaires de notre époque, qui fragilisent nos certitudes, que ce soient les grandes ruptures technologiques et scientifiques en cours, les dynamiques de polarisation nouvelles qui se créent à l’échelle internationale ou au sein de nos sociétés ou l’onde de choc des nouvelles formes de mobilisation.

Initiée en 2016 lors d’une soirée exceptionnelle qui a réuni à Paris de grandes voix françaises et internationales conviées à dialoguer autour des grands enjeux de notre temps, la Nuit des idées s’est très vite imposée dans l’agenda français et international. Chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l’Institut français invite tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques et ateliers jeunesse, autour d’un thème que chacun décline à sa façon.