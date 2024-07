Startup Village en partenariat avec l’Alliance Tunisienne des Designers (ATD) sont fiers d’annoncer le lancement de la deuxième édition d’UpCycl’Art, le 30 juillet 2024 un programme artistique unique mettant en lumière l’upcycling créatif. Ce programme innovant consiste à transformer des matériaux récupérés ou recyclés en œuvres d’art originales.

L’année dernière, la première édition d’UpCycl’Art a rassemblé 28 artistes talentueux qui ont exposé 115 produits, illustrant la richesse et la diversité de l’upcycling en Tunisie. L’événement a attiré l’attention des médias, générant 1 million de vues à la télévision et 160000 vues sur les plateformes digitales. De plus, 1000 visiteurs ont assisté à l’événement, témoignant du succès et de l’intérêt croissant pour cette initiative. Un site web dédié a également été créé pour exposer les œuvres et offrir une vitrine permanente aux artistes participants : http://shop.startupvillage.tn/

Les artistes participants comprenaient Amel Malloul, Ali Gharbi, Ahmed Keskes & Emna Baklouti, Bouthaina Hosni, Chourouk Bedhiaf, Dalel Chakchouk, Fahd Hanachi & Asma Ladjimi, Gharbi Yosri, Hamza Chaieb, Hela Sarraj, Intissar Elmghirbi, Ilyes Souhi, Jihene Barnat, Jihene Souabni, Joseph Fessi, Lobna Anen, Malek Rouissi, Mahmoud Amor, Mohamed Ben Romdhane, Mohamed Ghaghay, Ridha Ghrab, Roua Kotti & May Medhioub, Sawsen Jelzi, Sawssen Laouiti Abassi, Sirine Boufares, Sirine Trabelsi, Yassine Dino, et Zouhair Bokhri.

Quoi de nouveau pour l’édition 2025 ?

Diversité enrichie : Cette édition s’ouvre à une palette encore plus large d’artistes. Une véritable rencontre de cultures et de talents, offrant une riche mosaïque d’expressions artistiques.

Nouvelles opportunités économiques pour les artistes : Durant cette édition, un modèle économique sera mis en place pour aider les artistes à monétiser leur créativité, en leur offrant des outils pour optimiser leurs revenus.

Formation et visibilité : Des ateliers inspirants sur le marketing et la vente en ligne seront proposés, conçus pour renforcer les compétences des artistes. Une occasion unique de perfectionner leur présence numérique et d’augmenter leur visibilité.

Tous les artistes et designers sont les bienvenus pour participer à cette célébration de l’art et de l’innovation durable.

Les candidatures seront acceptées à travers un formulaire en ligne disponible sur le lien suivant : https://forms.gle/V4VYZN5XjRfkZZcMA

Calendrier de l’Édition 2025 :