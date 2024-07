Cepex : Opportunités et perspectives du marché halal pour les exportations tunisiennes

La 6ème Matinale de l’Export sur le thème « Le marché des produits halal: quelles opportunités & perspectives pour les exportations tunisiennes ? » s’est tenue mardi au siège du CEPEX.

Dans son intervention, le PDG du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben HASSINE a indiqué que la Tunisie compte, actuellement, une quarantaine d’entreprises certifiées Halal, majoritairement dans le secteur de l’agroalimentaire et des cosmétiques. Il est à noter que plus de 30% des produits certifiés halal sont des dattes et de l’huile d’olive.

“La Tunisie, avec ses ressources et son savoir-faire, est bien positionnée pour tirer parti de la dynamique du marché de l’industrie Halal. Nos produits peuvent conquérir de nouveaux marchés et renforcer notre présence à l’international.

Cependant, pour réussir, il est essentiel de comprendre les exigences spécifiques de ce marché et de s’adapter aux attentes des consommateurs”, a t-il souligné.

“Le marché des produits halal connaît une expansion remarquable à l’échelle mondiale. En 2023, sa taille globale était estimée à environ 7000 milliards de dollars. Ce marché a connu une croissance fulgurante ces dernières années.

Initialement considéré comme un marché de niche réservé aux consommateurs musulmans, le halal s’est étendu bien au-delà de cette communauté. Ce marché, qui compte environ 1,6 milliard de consommateurs, est encore jeune et en constante évolution. Il transcende les frontières géographiques, culturelles et religieuses, créant ainsi un nouveau paradigme de marché”.

“Cette croissance offre des opportunités immenses pour les entreprises tunisiennes, non seulement dans le secteur alimentaire, mais aussi dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques, cosmétiques, la mode, le tourisme, l’éducation, et les services financiers”.

“Le label Halal représente une mesure non tarifaire, obligatoire pour les produits alimentaires dans certains pays tels que l’Indonésie. Il est, par ailleurs, considéré comme une composante de la stratégie de la sécurité alimentaire du pays, valorisant la production agricole et permettant également le développement régional grâce à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments”, a précisé PDG du CEPEX.

De son côté, le Directeur Général de la Coopération économique et commerciale au ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Lazhar Bannour, a évoqué le programme global mis en place par le département du commerce avec toutes les structures intervenantes, pour préparer le salon du ” Halal” qui se tiendra pour la première fois, en Tunisie, du 8 au 12 octobre 2024.

Et de souligner que les produits halal ne se sont pas encore développés comme il se doit dans le pays, tant au niveau des exportations que des investissement, alors qu’il existe un fort potentiel dans ce domaine. Il a considéré que les produits halal offrent de grandes perspectives en matière d’investissement, d’exportation et de création d’emploi.

“L’offre Halal en Tunisie reste, néanmoins, modeste mais les indicateurs peuvent se multiplier rapidement si les investisseurs et les exportateurs nationaux se lancent dans cette industrie”. il a affirmé qu’il existe des marchés prometteurs pour cette industrie (traditionnels et nouveaux), en relevant que les prix de vente des produits Halal, à haute valeur ajoutée, sont plus élevés et trés rentables pour ceux qui y investissent.