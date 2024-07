La Délégation de l’Union européenne en Tunisie vient de lancer la cinquième édition du « Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression ».

Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 31 octobre 2024.

Dans un communiqué, la Délégation européenne souligne que ce prix Créé en 2020, vise à soutenir et contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie. Il constitue, également, un hommage à

Lina Ben Mhenni « icône de la révolution tunisienne » et à sa lutte en faveur des valeurs communes entre la Tunisie et l’Union européenne.

Financé par l’UE, le “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression” est ouvert aux journalistes, blogueurs et lanceurs d’alertes tunisiens.

Les candidats doivent soumettre, en langue arabe, française ou anglaise, un article d’investigation (enquête, reportage, portrait d’investigation) sur un sujet autour des valeurs partagées entre l’Union européenne et la Tunisie, notamment la défense des

principes de la démocratie, de la liberté et de la solidarité, et en particulier de la liberté d’expression et des droits humains économiques et sociaux.

L’article soumis au concours doit avoir été publié dans la presse écrite imprimée ou en ligne (site d’information, blog) entre le 1er janvier 2023 et le 15 Octobre 2024. Il ne doit

pas dépasser 15 000 signes et ne doit pas avoir été primé auparavant.