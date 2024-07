Le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, accompagné de l’ambassadeur de Tunisie à Paris Dhia Khaled, s’est enquis des conditions d’hébergement de la délégation tunisienne au village olympique de Saint-Denis, quelques heures avant l’ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Déguiche a, selon un communiqué publié via la page officielle du ministère, pris connaissance des conditions d’hébergement de la délégation tunisienne composée de sportifs, d’entraîneurs, de techniciens et d’une délégation officielle formée des représentants du MJS, du Comité national olympique tunisien (CNOT) et d’une commission médicale.

A cette occasion, le ministre a salué les représentants du ministère de la jeunesse et des sports, du CNOT ainsi que les staffs techniques et médicaux en charge des sportifs pour les efforts déployés afin de garantir les meilleures conditions aux athlètes tunisiens, estimant que ces derniers sont désormais “entre de bonnes mains” en prévision d’une participation honorable aux Jeux.

Kamel Déguiche a, notamment, eu des échanges avec les athlètes tunisiens au sujet du déroulement de leur préparation, les exhortant à donner le meilleur d’eux-mêmes et à se surpasser pour hisser haut le drapeau tunisien.