Ce vendredi, la Tunisie sera placée sous l’influence d’une masse d’air chaud et sec, entraînant une hausse significative des températures. Les thermomètres afficheront jusqu’à 42 degrés dans le Sud-Ouest, sous l’effet du vent de sirocco.

Les régions côtières seront légèrement plus épargnées, avec des températures maximales comprises entre 30 et 35 degrés. Cependant, la chaleur sera accentuée par un taux d’humidité élevé.

La mer sera globalement peu agitée, à l’exception des zones de Serrat et du Golfe de Gabès où une mer agitée est prévue. Un vent d’Est soufflera faible à modéré sur la plupart des régions, avec des rafales plus fortes l’après-midi près des côtes et dans le Sud-Ouest.

Le ciel sera peu nuageux, laissant place à un soleil généreux. Il est donc recommandé de prendre les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur : boire beaucoup d’eau, porter des vêtements légers et éviter de s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes.