La BIAT a récemment adhéré à la plateforme Buna, un service pionnier destiné aux paiements multidevises et transfrontaliers dans la région arabe. Cette plateforme est gérée par la Corporation régionale de compensation et de règlement des paiements arabes (ARPCSO), une filiale du Fonds monétaire arabe.

Buna offre aux banques des solutions de paiement avancées conformes aux normes mondiales de lutte contre la criminalité financière et garantissant une protection des données et une sécurité de l’information sans précédent.

Ce partenariat stratégique permettra aux clients de la BIAT de réaliser des paiements et des transferts dans la région arabe de manière plus rapide, efficace et sécurisée tout en bénéficiant d’un contrôle des risques optimal. En outre, la plateforme Buna vise à renforcer l’intégration économique en multipliant les opportunités de commerce et d’investissement grâce à ses services de compensation et de règlement transparents dans diverses devises.