Les produits d’exploitation bancaire de BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE- ont enregistré au cours du premier semestre 2024 une évolution de 4,027 millions de dinars (+5,6%) par rapport au premier semestre 2023, du fait de la hausse des intérêts de 4,433 millions de dinars (+9,2%), des commissions en produits de 0,438 million de dinars (+3,3%) et des revenus du portefeuille commercial et d’investissement de 0,261 million de dinars (+3,2%).

Les charges financières ont enregistré une évolution de 3,121 millions de dinars (+7,6%).

Le Produit Net Bancaire a enregistré à fin juin 2024 une évolution de 2,9% par rapport à fin juin 2023. Il a atteint 31,989 millions de dinars à fin juin 2024.

Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une augmentation de 20,008 millions de dinars (+11,5%).

L’encours nets des crédits s’est élevé à fin juin 2024 à 945,852 millions de dinars contre 886,572 millions de dinars à fin juin 2023 enregistrant ainsi une augmentation de 6,7% ( +59,280 millions de dinars ) ; résultant essentiellement de la hausse des crédits CT aux entreprises de 40,848 millions de dinars (+20,0%) et des crédits MLT aux entreprises de 30,439 millions de dinars (+20,1%).

Les dépôts ont affiché une augmentation de 85,802 millions de dinars, soit (+9,0%) pour passer de 949,128 millions de dinars à fin juin 2023 à 1034,930 millions de dinars à fin juin 2024.

Les dépôts à terme ont connu une augmentation de 41,346 millions de dinars (+8,5%).

Les certificats de dépôts sont passés de 89,5 millions de dinars à fin juin 2023 à 143,5 millions de dinars à fin juin 2024.

Les dépôts sous forme d’épargne se sont élevés à 180,619 millions de dinars à fin juin 2024.